Tour de France 2021, tappa di domani Mourenx-Libourne: percorso e altimetria (Di giovedì 15 luglio 2021) Un cuscinetto tra le montagne pirenaiche e la cronometro decisiva. Si presenta così la diciannovesima tappa del Tour de France, la Mourenx-Libourne di 207 chilometri: una giornata dedicata ai velocisti rimasti in gruppo, in cui si tirerà il fiato prima della prova contro il tempo di sabato che disegnerà definitivamente la classifica generale. Ma tutti, uomini di classifica compresi, dovranno rimanere sugli attenti, la caduta è sempre dietro l’angolo e questa Grande Boucle lo ha dimostrato. percorso Si parte con cinque chilometri in discesa fino a Maslacq, mentre al chilometro 12 inizia la ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Un cuscinetto tra le montagne pirenaiche e la cronometro decisiva. Si presenta così la diciannovesimadelde, ladi 207 chilometri: una giornata dedicata ai velocisti rimasti in gruppo, in cui si tirerà il fiato prima della prova contro il tempo di sabato che disegnerà definitivamente la classifica generale. Ma tutti, uomini di classifica compresi, dovranno rimanere sugli attenti, la caduta è sempre dietro l’angolo e questa Grande Boucle lo ha dimostrato.Si parte con cinque chilometri in discesa fino a Maslacq, mentre al chilometro 12 inizia la ...

