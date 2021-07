Tour de France 2021 | Richard Carapaz | “Mancano ancora tre giorni e può succedere di tutto”

(Di giovedì 15 luglio 2021) A Luz Ardidenha ulteriormente consolidato la sua posizione sul podio deldecon un ottimo terzo posto di tappa alle spalle dell’ormai acerrimo rivale Jonas Vingegaard, ma sopratdal dominatore di questa Grande Boucle Tadej Pogacar. Difatti l’ecuadoriano della Ineos Grenadiers si è ritrovatouna volta tra i migliori in salita, in un finale in cui non poteva assolutamente mancare. Purtroppo per lui però, Pogacar ha una gamba nettamente superiore a tutti, senza alcun tipo di paragone. Il risultato odierno ha visto il vincitore del ...

fattoquotidiano : Tour de France, blitz della gendarmerie nell’hotel della Bahrain Victorious: controlli anche alle schede di allenam… - RaiSport : ????? Tour de France: il commento alla diciottesima tappa di Stefano #Garzelli #TDF2021 #RaiTour #TourDeFrance - bikechannel_ : Il più e il meno della tappa 18 al Tour de France 2021 (Pau-Luz Ardiden). Con Pier Augusto Stagi, direttore di… - DinoDiener : RT @FantaBarSport: ???? #TourdeFrance2021 - Favoriti 19a tappa ???? - FantaBarSport : ???? #TourdeFrance2021 - Favoriti 19a tappa ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

... con l'obiettivo di offrire alla platea radiofonica il racconto delle medaglie 'minuto per minuto', come avvenuto per il Giro d'Italia, per Euro2020 e per ilde. Dalle 3 del mattino (le ...Come un segno di ritorno alla vita. LaEiffel, tra i monumenti più visitati al mondo, riaprirà ufficialmente al pubblico questo ... ha detto all'agenziaPresse il presidente della società ...Tadej Pogacar ha fatto sua anche l'ultima tappa pirenaica del Tour de France 2021, la Pau-Luz Ardiden. Lo sloveno ha nuovamente preceduto Jonas Vingegaard e Richard Carapaz. Nella frazione odierna, in ...Mamma che rischio Kuss! Giù c'è la scarpata, lui si salva ...