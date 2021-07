Tour de France 2021 oggi | Pau-Luz Ardiden | orario | tv | programma | streaming RAI ed Eurosport

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 luglio 2021) E’ inl’ultima frazione d’alta montagna di questode, la Pau-Luzdi 129,7 chilometri. Si tratta di una tappa assai breve, la cui partenza è prevista per le ore 13.35, che include nel suo tracciato anche il leggendariomalet. Luz, erta pirenaica che in passato è stata affrontata sia dalla Grande Boucle che dalla Vuelta, torna nel tracciato del grande girose per la prima volta dopo dieci anni d’assenza. E’ dal 2011, infatti, che ildenon ...