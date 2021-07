Tour de France 2021 | il percorso e i favoriti della tappa n° 18

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ultimo spettacolo in montagna oggi aldecon la18. A Luz Ardiden arrivo in quota primafrazione pianeggiante alla diciannovesima, la cronometro alla ventesima e la passerella ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, blitz della gendarmerie nell’hotel della Bahrain Victorious: controlli anche alle schede di allenam… - gapetv : RT @RaiSport: ????? Tour de France: il commento alla diciottesima tappa di Stefano #Garzelli #TDF2021 #RaiTour #TourDeFrance - RaiSport : Tour de France 2021 ????? I migliori scatti della 18ª tappa #TDF2021 #TourDeFrance #RaiTour #ciclismo #cycling - infoitsport : Tour de France 2021, Richard Carapaz: 'Mancano ancora tre giorni e può succedere di tutto' - enzoro53 : RT @RaiNews: La maglia gialla domina lo sprint e si conferma sempre più leader della corsa #Pogacar #TourDeFrance2021 #Tourmalet https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Chiude bene unove ha alternato buone prestazioni ad altre più deludenti. DANIEL MARTIN (ISRAEL START - UP) VOTO 7,5: La grande sorpresa di giornata, non si era mai visto fino ad oggi, ma su una ...'Sono molto contento dopo l'incredibile sforzo della squadra - ha dichiarato l'ecuadoriano nel comunicato stampa della Ineos Grenadiers - Il nostro obiettivo era quello di provare a vincere la tappa e ...Con la tripletta odierna, Tadej Pogacar ha messo un ulteriore sigillo su un Tour de France 2021 semplicemente dominato dall'inizio alla fine. Dopo Laval Espace Mayenne e il Col du Portet, il giovane f ...Archiviate le tappe di montagne, la diciannovesima tappa potrebbe di nuovo premiare i pochi velocisti rimasti in gara ...