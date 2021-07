Tour de France 2021 | il percorso e i favoriti della tappa n° 18

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ultimo spettacolo in montagna oggi aldecon la18. A Luz Ardiden arrivo in quota primafrazione pianeggiante alla diciannovesima, la cronometro alla ventesima e la passerella ...

ULTIM'ORA CICLISMO TADEJ POGACAR VINCE IL TOUR DE FRANCE NUMERO 108 È il secondo successo di fila per lo sloveno

Penultima tappa deldeche si chiude domani a Parigi. Uno scalatore vince la prova a cronometro. E' il belga Wout van Aert, della Jumbo, ha vinto la 20/a tappa di 30,8 km da Libourne a Saint - Emilion. Il ...Domani la conclusione deldeDomani ci sarà la ventunesima e ultima tappa, la passerella conclusiva a Parigi, città che vedrà incoronato Tadej in per il secondo anno consecutivo. Il ...Dunque si può proprio dire, ed è anche lo stesso campione sloveno a dirlo: Pogacar vince il 2° Tour de France consecutivo. Arrivato 8° nella crono di oggi, ha dato sempre l’impressione di aver ...Tadej Pogacar ha vinto a mani bassi il Tour de France 2021, dominando in lungo e in largo nel corso delle tre settimane. Il fuoriclasse sloveno si è imposto per il secondo anno consecutivo nella Grand ...