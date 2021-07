Torre Annunziata | Mattia Russo è il nuovo coordinatore del Forum dei Giovani

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) –è ildeldeidi. Nel corso dell’assemblea del, riunita nella sala consiliare del Comune oplontino in via Provinciale Schiti ieri 14 luglio, il neo-ha ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. Inizia quindi unciclo per ilse, che grazie alregolamento ...