Torino, nuovo Punto Acqua Smat in Circoscrizione 1 (Di giovedì 15 luglio 2021) Torino ha un nuovo Punto Acqua Smat, il 18esimo in città, il secondo in Circoscrizione 1. E’ stato inaugurato questa mattina all’angolo tra i corsi Galileo Ferraris e Duca d’Aosta. Come sempre erogherà Acqua naturale, a temperatura ambiente e refrigerata, e Acqua frizzante che dopo i primi quindici giorni sarà a pagamento. L’Acqua prelevata è garantita dai controlli effettuati quotidianamente dai laboratori del Centro Ricerche Smat e rigorosamente a “chilometro zero”. “I Punti Acqua ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 15 luglio 2021)ha un, il 18esimo in città, il secondo in1. E’ stato inaugurato questa mattina all’angolo tra i corsi Galileo Ferraris e Duca d’Aosta. Come sempre erogherànaturale, a temperatura ambiente e refrigerata, efrizzante che dopo i primi quindici giorni sarà a pagamento. L’prelevata è garantita dai controlli effettuati quotidianamente dai laboratori del Centro Ricerchee rigorosamente a “chilometro zero”. “I Punti...

c_appendino : #RT @TorinoClick: A partire dalle ore 00.00 del 14 luglio, all’incrocio tra corso Siracusa e via Tirreno, entrerà i… - zazoomblog : Torino nuovo Punto Acqua Smat in Circoscrizione 1 - #Torino #nuovo #Punto #Acqua - nuovasocieta : #Torino, nuovo Punto Acqua Smat in Circoscrizione 1 - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (L'Oppo Summer Tour va di scena a Torino) è stato pubblicato su Carlo Mauri -… - BasketItalyit : Reale Mutua Torino: Edoardo Casalone è il nuovo head coach -