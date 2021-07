Topolino celebra Donnarumma e Berrettini | ecco Paperumma e Cappellini

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 15 luglio 2021) Matteoe Gigio; anzi, Teoe Gigioi due nuovi idoli e cittadini onorari di Paperopoli. Se per caso vi foste chiesti cosa stessero facendo Paperino e i nipotini Qui, Quo e Qua la scorsa domenica, sappiate che anche loro erano incollati allo schermo a tifare per Matteo, protagonista a Wimbledon, e per Gigio– da ieri, 14 luglio, ufficialmente il nuovo portiere del Paris Saint Germain – e gli Azzurri impegnati a portare a casa la vittoria dell’Europeo a Wembley. Ebbene, il fumetto dei fumetti, che ...