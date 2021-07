Tokyo 2020 | Zaytsev | “Siamo sul pezzo Parigi 2024? Perché no”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ivan Zaystev sarà il capitano della nazionale di volley a caccia di medaglie nell’Olimpiade di. Lo ‘zar’, dopo l’argento di Rio, punta al metallo più prezioso. “L’avvicinamento è stato tosto – racconta in un’intervista al Corriere dello Sport – considerando tutti i protocolli anti-Covid. Da un punto di vista di stress psicologico è stata più dura ma penso che il gruppo sia pronto, lucido a livello di testa,sappiamo bene l’importanza di questo appuntamento e sappiamo di essere pronti. Credo che non abbiamo tralasciato nulla, abbiamo lavorato sui minimi dettagli, senza mai tirarci indietro.sul ...

GIAPPONE - Impennata di contagi da coronavirus a pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di: il numero di nuovi casi covid è salito a oltre 1.000. Mercoledì la capitale giapponese ha registrato 1.149 nuovi positivi superando la soglia dei 1.000 contagi per la prima volta in circa ...Con l'abbonamento a Tim Vision, poi, si potranno vedere tutte le gare delle Olimpiadi digrazie ad Eurosport Player che sarà incluso in TimVision per dodici mesi. Infine saranno anche...Ivan Zaystev sarà il capitano della nazionale di volley a caccia di medaglie nell'Olimpiade di Tokyo 2020. Lo 'zar', dopo l'argento di Rio, punta al metallo più prezioso. "L'avvicinamento è stato ...