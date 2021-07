Tokyo 2020, tennis: pass olimpico per Martina Trevisan (Di giovedì 15 luglio 2021) Martina Trevisan rinforza la pattuglia tennistica in partenza per l’Olimpiade di Tokyo 2020. La giocatrice azzurra porta a 7 il numero dei qualificati italiani per questo sport e si unisce a Giorgi, Paolini, Berrettini, Fognini, Musetti e Sonego. Si tratta della prima esperienza a cinque cerchi per la 27enne fiorentina, entrata nel torneo olimpico grazie alle ultime defezioni internazionali. Sale dunque a 385 il numero da record di pass italiani per i Giochi in Giappone: ecco tutti i qualificati. Olimpiadi Tokyo 2020, tutti gli italiani ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021)rinforza la pattugliatica in partenza per l’Olimpiade di. La giocatrice azzurra porta a 7 il numero dei qualificati italiani per questo sport e si unisce a Giorgi, Paolini, Berrettini, Fognini, Musetti e Sonego. Si tratta della prima esperienza a cinque cerchi per la 27enne fiorentina, entrata nel torneograzie alle ultime defezioni internazionali. Sale dunque a 385 il numero da record diitaliani per i Giochi in Giappone: ecco tutti i qualificati. Olimpiadi, tutti gli italiani ...

Advertising

TgLa7 : #Tokyo 2020: causa Covid, non ci sarannno spettatori - ILENIALazzaro : Le Olimpiadi si avvicinano ???? #tokyo2020 Dove e in che modo si potranno vedere i Giochi Olimpici ? ??La “Casa video… - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2020 tutti gli italiani qualificati sport per sport: è record azzurro ben 385 - #Olimpiadi #Tokyo… - zazoomblog : Programma Olimpiadi Tokyo 2020: gli orari le gare e le finali giorno per giorno - #Programma #Olimpiadi #Tokyo #20… - sportface2016 : Basket, #TeamUsa: scatta il protocollo #Covid per #Beal, a rischio la sua presenza a #Tokyo2020 -