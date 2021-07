Tokyo 2020, tennis: pass olimpico per Martina Trevisan, ma rinuncia per infortunio (Di giovedì 15 luglio 2021) Martina Trevisan rinforza la pattuglia tennistica in partenza per l’Olimpiade di Tokyo 2020. La giocatrice azzurra porta a 7 il numero dei qualificati italiani per questo sport e si unisce a Giorgi, Paolini, Berrettini, Fognini, Musetti e Sonego. Si tratta della prima esperienza a cinque cerchi per la 27enne fiorentina, entrata nel torneo olimpico grazie alle ultime defezioni internazionali. Ma l’azzurra ha deciso di dare forfait per via di un infortunio al piede che la costringe, con grande dispiacere, a rinunciare alla competizione a cinque cerchi. ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021)rinforza la pattugliatica in partenza per l’Olimpiade di. La giocatrice azzurra porta a 7 il numero dei qualificati italiani per questo sport e si unisce a Giorgi, Paolini, Berrettini, Fognini, Musetti e Sonego. Si tratta della prima esperienza a cinque cerchi per la 27enne fiorentina, entrata nel torneograzie alle ultime defezioni internazionali. Ma l’azzurra ha deciso di dare forfait per via di unal piede che la costringe, con grande dispiacere, are alla competizione a cinque cerchi. ...

