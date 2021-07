TimVision | Josi | “Semplicità | completezza e convenienza al centro della nuova offerta”

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – “rappresenterà nei prossimi mesi l’aggregatore più semplice, completo e conveniente sul territorio: si tratta di un percorso che abbiamo fatto in velocità, un progetto che ha contribuito a reinventare il mondo televisivo di prima fascia. Abbiamo scelto il colore oro proprio per segnare un elemento distintivo rispetto ai competitor. Si tratta, e lo dico da ligure, di un’colossalmente conveniente”. È quanto ha affermato Luca, direttore Brand strategy, Media & Multimedia entertainment di Tim, in occasionepresentazione del palinsesto 2021/2022 di ...

Advertising

SomigliA : RT @TIM_Official: Intervengono alla presentazione del #PalinsestoTIMVISION 2021/2022: Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multime… - TIMnewsroom : RT @TIM_Official: Intervengono alla presentazione del #PalinsestoTIMVISION 2021/2022: Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multime… - Primaonline : Josi (Tim): Timvision sarà aggregatore più semplice e conveniente su territorio - TIM_vision : RT @TIM_Official: Intervengono alla presentazione del #PalinsestoTIMVISION 2021/2022: Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & Multime… - TIM_Official : Intervengono alla presentazione del #PalinsestoTIMVISION 2021/2022: Luca Josi, Direttore Brand Strategy, Media & M… -

Ultime Notizie dalla rete : TimVision Josi

... e un elemento distintivo rispetto a tutti gli altri aggregatori di contenuti', ha proseguito, sottolineando l'importanza delle produzioni originali dicon cui 'cerchiamo di ...È quanto ha affermato Luca, direttore Brand strategy, Media & Multimedia entertainment di Tim , in occasione della presentazione del palinsesto 2021/2022 disi presenta sul ...L'intervista alla responsabile TimVision and Entertainment Products di Tim, in occasione della presentazione del palinsesto 2021/2022 ...Sarà una stagione ricca di nuovi contenuti quella che sta per arrivare su TimVision, la nuova casa dello sport e dell'intrattenimento che oggi ha presentato il palinsesto della ...