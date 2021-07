TIMVISION è la nuova casa del calcio italiano ed europeo grazie agli accordi con DAZN e Mediaset Infinity

(Di giovedì 15 luglio 2021) Presentato il nuovo palinsesto arricchito dai contenuti dicon la Serie A TIM econ la Champions League, Al via l'accordo con Discovery+ per la distribuzione esclusiva del canale Eurosport 4K dedicato ai Giochi Olimpici Tokyo 2020. Una stagione ricca di contenuti quella che sta per arrivare su, ladello sport e dell'intrattenimento.ai recentisiglati con, che dalla prossima stagione porteranno sulla piattaforma di TIM tutto ...

Advertising

nitboon89 : #ColinFarrell #TheNorthWater ??????????????????? TIMVISION la nuova casa del calcio e delle tua passioni - CapodannoNicola : RT @TIMnewsroom: È #TIMVISION la nuova casa del calcio e dell'intrattenimento: nel nuovo palinsesto i contenuti @DAZN_IT con la #SerieATIM… - DangeloMa : Ecco il #palinsesto di @TIM_vision la nuova casa del calcio e delle tue passioni! Contenuti di @DAZN_IT con la… - silviacellitti : RT @TIMnewsroom: È #TIMVISION la nuova casa del calcio e dell'intrattenimento: nel nuovo palinsesto i contenuti @DAZN_IT con la #SerieATIM… - zazoomblog : TimVision: la nuova stagione con il grande calcio e il meglio dell’intrattenimento - #TimVision: #nuova #stagione… -

Ultime Notizie dalla rete : TIMVISION nuova

Gazzetta del Sud

Unastagione sta per partire su, lacasa dello sport e dell'intrattenimento. Grazie ai recenti accordi siglati con DAZN e Mediaset Infinity , che dalla prossima stagione porteranno sulla piattaforma di TIM tutto il ...TIM ha annunciato, ufficialmente, lastagione di TIM Vision. A partire da oggi 15 luglio, inoltre, TIM Vision sarà sottoscrivibile ...disponibili in prima finestra di abbonamento su...Tutti i dettagli dei palinsesti presentati oggi da TimVision, dal campionato di calcio ai film, dalle serie alle principali piattaforme ...Vedere il calcio in tv dalla prossima stagione costerà meno rispetto al passato. Ne sono convinti in Tim anche dopo l’accordo chiuso con Mediaset per la distribuzione ...