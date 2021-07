TikTok è la prima app non di Facebook a raggiungere i 3 miliardi di download mondiali (Di giovedì 15 luglio 2021) (foto: via Sensor Tower)Il successo di TikTok è cresciuto molto negli ultimi mesi e in tanti si sono avvicinati al social dei video brevi durante i periodi di quarantena dovuti alla pandemia di covid-19. Ora questo successo è quantificato in 3 miliardi di download globali dell’applicazione, secondo uno studio di Sensor Tower. Il prodotto di ByteDance non è la prima app a superare questo gigantesco numero, ma è la prima non di Facebook a farlo – se si escludono i videogame. TikTok è la quinta app non di gioco a tagliare questo traguardo. Finora il dominio esclusivo era ... Leggi su wired (Di giovedì 15 luglio 2021) (foto: via Sensor Tower)Il successo diè cresciuto molto negli ultimi mesi e in tanti si sono avvicinati al social dei video brevi durante i periodi di quarantena dovuti alla pandemia di covid-19. Ora questo successo è quantificato in 3diglobali dell’applicazione, secondo uno studio di Sensor Tower. Il prodotto di ByteDance non è laapp a superare questo gigantesco numero, ma è lanon dia farlo – se si escludono i videogame.è la quinta app non di gioco a tagliare questo traguardo. Finora il dominio esclusivo era ...

