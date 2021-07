“The Suicide Squad – Missione Suicida”, le reazioni della stampa americana (Di giovedì 15 luglio 2021) Negli Stati Uniti è stato proiettato in anteprima “The Suicide Squad – Missione Suicida“, il nuovo film della DC Extended Universe. La pellicola vede come protagonisti Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney e Peter Capalbi. Inoltre, la pellicola vede anche la partecipazione di Sylvester Stallone come doppiatore di King Shark. Il regista di “The Suicide Squad – Missione Suicida” è James Gunn, famoso per aver diretto i capitoli de “I Guardiani della Galassia“. Il film uscirà in Italia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Negli Stati Uniti è stato proiettato in anteprima “The“, il nuovo filmDC Extended Universe. La pellicola vede come protagonisti Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney e Peter Capalbi. Inoltre, la pellicola vede anche la partecipazione di Sylvester Stallone come doppiatore di King Shark. Il regista di “The” è James Gunn, famoso per aver diretto i capitoli de “I GuardianiGalassia“. Il film uscirà in Italia ...

