The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn spiega l'assenza del Joker (Di giovedì 15 luglio 2021) Il regista James Gunn ha spiegato il motivo per cui ha deciso di non coinvolgere il Joker nella storia di The Suicide Squad: Missione Suicida. The Suicide Squad: Missione Suicida non mostrerà in azione il Joker e il regista James Gunn ha parlato dell'assenza del personaggio spiegando i motivi per cui non l'ha coinvolto nella storia. David Ayer aveva infatti coinvolto il villain affidando la parte al premio ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 luglio 2021) Il registahato il motivo per cui ha deciso di non coinvolgere ilnella storia di The. Thenon mostrerà in azione ile il registaha parlato dell'del personaggiondo i motivi per cui non l'ha coinvolto nella storia. David Ayer aveva infatti coinvolto il villain affidando la parte al premio ...

