"The Story of Film", a Cannes un viaggio davvero speciale e prezioso nel mondo del Cinema (Di giovedì 15 luglio 2021) “I politici ci dicono che i paesi e le nazioni in cui viviamo sono unici, i Film, invece, ci dicono che non esistono confini”: basterebbe questa premessa, quasi in apertura di The Story of Film: a new generation di Mark Cousins, per invitarci ad un viaggio davvero speciale e prezioso all’interno di quel movimento, pensiero, linguaggio, fatto di immagini e suoni, che da più di un secolo abbiamo imparato a chiamare con una singola parola. Cinema. E’ un viaggio che Cousins ha iniziato diversi anni fa con un una serie documentaria in 15 parti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) “I politici ci dicono che i paesi e le nazioni in cui viviamo sono unici, i, invece, ci dicono che non esistono confini”: basterebbe questa premessa, quasi in apertura di Theof: a new generation di Mark Cousins, per invitarci ad unall’interno di quel movimento, pensiero, linguaggio, fatto di immagini e suoni, che da più di un secolo abbiamo imparato a chiamare con una singola parola.. E’ unche Cousins ha iniziato diversi anni fa con un una serie documentaria in 15 parti ...

