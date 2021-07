The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è un grande ritorno nel trailer di lancio (Di giovedì 15 luglio 2021) Manca ancora un giorno e The Legend of Zelda: Skyward Sword HD approderà su Nintendo Switch: quale modo migliore per celebrare la sua uscita con un trailer di lancio? The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è una versione rimasterizzata dell'avventura di Link nel 2011, pubblicata originariamente su Wii. Ambientato all'inizio delle varie linee temporali della serie, il gioco racconta le origini della leggendaria Master Sword e del Regno di Hyrule. Questa versione non porta solamente miglioramenti grafici, ma ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021) Manca ancora un giorno e TheofHD approderà su Nintendo Switch: quale modo migliore per celebrare la sua uscita con undi? TheofHD è una versione rimasterizzata dell'avventura di Link nel 2011, pubblicata originariamente su Wii. Ambientato all'inizio delle varie linee temporali della serie, il gioco racconta le origini della leggendaria Mastere del Regno di Hyrule. Questa versione non porta solamente miglioramenti grafici, ma ...

