Thales Alenia Space | nuovo contratto da 110 milioni di euro

(Teleborsa) – Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), e Axiom Space di Houston, Texas (USA), hanno siglato un contratto dal valore di 110 milioni di euro per lo sviluppo di due elementi pressurizzati chiave della Stazione Spaziale di Axiom, la prima stazione spaziale commerciale al mondo. Previsti per essere lanciati rispettivamente nel 2024 e nel 2025, i due elementi saranno inizialmente attraccati all'attuale Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dando vita al nuovo segmento orbitale della Stazione ...

