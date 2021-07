Test invalsi | la Dad ha peggiorato la scuola italiana | ma i problemi c’erano già prima

Leggi su wired

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’Italia è tornata a puntare il dito contro la didattica a distanza, come fa più o meno da un anno e mezzo, da quando cioè le nostre vite sono cambiate a causa del coronavirus. Nelle scorse ore infatti sono usciti i risultati delle prove2021,sottoposti agli studenti al termine dei cicli scolastici per valutare in modo omogeneo le loro competenze. E la situazione appare critica e in peggioramento rispetto ai dati pre-pandemici, quanto basta per gridare che la non presenza degli alunni sui banchi disia stato l’elemento decisivo nella crisi di apprendimento. Una conclusione sicuramente corretta, ma anche superficiale e ...