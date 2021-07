Terza dose vaccini, Ema: “Presto per dire se e quando servirà” (Di giovedì 15 luglio 2021) Una Terza dose di vaccino anti coronavirus sarà necessaria? “E’ troppo Presto per confermare se e quando ci sarà bisogno di una dose ‘booster’ del vaccino anti covid, perché non ci sono ancora abbastanza dati dalle campagne vaccinali e dagli studi in corso per capire quanto a lungo durerà la protezione” conferita dai vaccini, “anche considerando l’impatto della diffusione di varianti di Sars-CoV-2”. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante il periodico briefing con la stampa, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) Unadi vaccino anti coronavirus sarà necessaria? “E’ troppoper confermare se eci sarà bisogno di una‘booster’ del vaccino anti covid, perché non ci sono ancora abbastanza dati dalle campagne vaccinali e dagli studi in corso per capire quanto a lungo durerà la protezione” conferita dai, “anche considerando l’impatto della diffusione di varianti di Sars-CoV-2”. Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabilee Prodotti terapeutici per Covid-19 dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante il periodico briefing con la stampa, ...

