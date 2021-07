Tennis | Vajda | “Djokovic è troppo dominante | la gente è gelosa della perfezione”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tre Slam su tre nel 2021, venti in bacheca così come Nadal e Federer. Novakha demolito il record di settimane al numero 1 e adesso cercherà di staccare i due rivali contemporanei con tanto di epocale Grande Slam a New York. Nonostante ciò, secondo il coach Marianla figura di Nole non è ancora pienamente apprezzata. “I media scrivono quello che vogliono – dice in un’intervista aMajors – A volte non vedono la complessitàpersonalità di: è fantastico, una persona positiva che porta energia agli spettatori. Gli spettatori sono a favore degli underdog perché lui è così ...

Advertising

sportface2016 : Le parole di #Vajda, coach di #Djokovic dopo il trionfo a #Wimbledon - WeAreTennisITA : ?? 'A Wimbledon, penso che nessuno ha testato Djokovic al massimo livello. Avevo pronosticato una vittoria in quattr… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Vajda

Sportface.it

... scala la tribuna per abbracciare il suo staff, coache il grande ex Ivanisevic, regala un selfie a un ragazzino e la racchetta a una bambina, manda baci verso l'alto agli dei del. La ......un intervista esclusiva aMajors a cura di Sasa Ozmo. Come parte di un accordo precedentemente concordato, Ivanisevic era con Djokovic a Melbourne per gli Australian Open mentre Marian...Flink: “Sa di essere stato un po’ fortunato nel match con Mannarino, anche se penso avrebbe vinto Flink: “Djokovic è stato fortunato all’inizio che il suo avversario fosse più nervoso di lui”. Per Ber ...Goran Ivanisevic è uno dei coach di Novak (l'altro è Marian Vajda) ed ha parlato in conferenza stampa dopo ... Novak sta scrivendo la storia del tennis, non è stata una bella finale ma la posta in ...