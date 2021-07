Tennis: Martina Trevisan sarà alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurra si aggiunge a Camila Giorgi e Jasmine Paolini (Di giovedì 15 luglio 2021) Una scia piuttosto lunga di forfait che è giunta negli ultimi giorni ha consentito all’Italia di schierare un’ulteriore giocatrice alle Olimpiadi di Tokyo. Si tratta di Martina Trevisan, che al momento della chiusura dell’entry list olimpica era al numero 98 del ranking WTA (ora è uscita di poco dalle prime 100, e precisamente al numero 101). L’ufficializzazione è arrivata direttamente dal CONI. Per la toscana, dunque, esordio assoluto nella rassegna a cinque cerchi, che arriva dopo un anno davvero poco fortunato. Tra qualificazioni, tabelloni principali e Billie Jean King Cup ha infatti ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Una scia piuttosto lunga di forfait che è giunta negli ultimi giorni ha consentito all’Italia di schierare un’ulteriore giocatricedi. Si tratta di, che al momento della chiusura dell’entry list olimpica era al numero 98 del ranking WTA (ora è uscita di poco dprime 100, e precisamente al numero 101). L’ufficializzazione è arrivata direttamente dal CONI. Per la toscana, dunque, esordio assoluto nella rassegna a cinque cerchi, che arriva dopo un anno davvero poco fortunato. Tra qualificazioni, tabelloni principali e Billie Jean King Cup ha infatti ...

