Tennis, Federer raccoglie circa 5 milioni di dollari per la sua fondazione di beneficenza (Di giovedì 15 luglio 2021) Roger Federer si conferma uno dei personaggi più amati dal pubblico mondiale. Il campione svizzero aveva infatti deciso di mettere all’asta alcuni cimeli delle sue vittorie in modo da donare il ricavato in beneficenza. Come ha reso noto la casa d’aste londinese Christie’s, il Tennista di Basilea è riuscito a raccogliere ben 3.392.875 sterline (4.689.316 dollari) per la sua fondazione. Tra i pezzi più ambiti la racchetta della finale di Wimbledon 2007 contro Nadal e le scarpe della vittoria al Roland Garros 2009. Prosegue lo splendido lavoro della fondazione di ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Rogersi conferma uno dei personaggi più amati dal pubblico mondiale. Il campione svizzero aveva infatti deciso di mettere all’asta alcuni cimeli delle sue vittorie in modo da donare il ricavato in. Come ha reso noto la casa d’aste londinese Christie’s, ilta di Basilea è riuscito are ben 3.392.875 sterline (4.689.316) per la sua. Tra i pezzi più ambiti la racchetta della finale di Wimbledon 2007 contro Nadal e le scarpe della vittoria al Roland Garros 2009. Prosegue lo splendido lavoro delladi ...

