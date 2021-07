Tennis, è morta Shirley Fry: vincitrice di quattro slam, aveva 94 anni (Di giovedì 15 luglio 2021) All’età di 94 anni si è spenta Shirley Fry, ex Tennista statunitense. Nata in Ohio, aveva debuttato nei Campionati Nazionali degli Stati Uniti alla tenera età di 14 anni: la prima tappa di una carriera gloriosa che la vide vincere quattro slam. Il primo successo arrivò al Roland Garros nel 1951, seguito da Wimbledon, Flushing Meadows e Melbourne. Fry fa parte del ristretto cerchio delle 10 donne riuscite nell’impresa di vincere tutti e quattro i tornei dello slam almeno una volta. Come se non bastasse, si è aggiudicata anche 13 titoli ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) All’età di 94si è spentaFry, exta statunitense. Nata in Ohio,debuttato nei Campionati Nazionali degli Stati Uniti alla tenera età di 14: la prima tappa di una carriera gloriosa che la vide vincere. Il primo successo arrivò al Roland Garros nel 1951, seguito da Wimbledon, Flushing Meadows e Melbourne. Fry fa parte del ristretto cerchio delle 10 donne riuscite nell’impresa di vincere tutti ei tornei delloalmeno una volta. Come se non bastasse, si è aggiudicata anche 13 titoli ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, è morta Shirley #Fry: vincitrice di quattro slam, aveva 94 anni - salvadellaquila : Sapete quanto gliene possa fregare agli italiani mentre ribolliamo sui suoli inglesi con tennis e calcio dell’accor… - PaoloRecepit1 : L' attesa ?? - Sportivamente parlando tra tennis&calcio, l'Italia (con l' Ue) domani sera 11 luglio 2021 sarà 'dest… - aurora2802_ : comunque non vorrei dire ma c'è la finale di tennis (in cui per la prima volta c'è un italiano) e la finale di calc… - rada_maja : RT @mauriziocanetta: #permattinieri #permattinieri??????Dati in leggero aumento, Svizzera ancora fuori da passaporto UE. ?????????????????? Inghilterra… -