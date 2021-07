(Di giovedì 15 luglio 2021) Il vortice ciclonico che nella giornata di martedì 13 ha generato un’intensa ondata di maltempo al Nord, nel corso delsi porterà verso le regioni meridionali provocando un’ulteriore recrudescenza di fenomeni violenti. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che, dopo un venerdì ancora temporalesco, il fine settimana sarà caratterizzato da una nuova raffica diche però avranno come principale bersaglio le regioni centro-meridionali. Al Nord la pressione comincerà ad aumentare riportando il sole e anche temperature in rapido aumento. Sabato, ultimipotranno scoppiare ancora in Emilia Romagna, ma saranno il Centro ...

Advertising

ultimenews24 : Il vortice ciclonico che nella giornata di martedì 13 ha generato un'intensa ondata di maltempo al Nord, nel corso… - ilmeteoit : #Meteo: il #WEEKEND sarà #DISTURBATO da #VORTICE carico di #TEMPORALI e #GRANDINE - fisco24_info : Temporali e grandine, weekend 17-18 luglio a rischio: Le previsioni meteo - italiaserait : Temporali e grandine, weekend 17-18 luglio a rischio - liberenotizie : Temporali e grandine, weekend 17-18 luglio a rischio. Adnkronos - ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Temporali grandine

Al nord:al Nordovest, in Emilia Romagna e parte del Veneto. Al centro: peggiora conforti, non in Sardegna. Al sud: a tratti molto nuvoloso. Sabato 17. Al nord: sole al Nordovest,...Luca Mercalli, negli occhi dei torinesi ci sono le immagini dellae dei fortiavvenuti in questo periodo, con bombe d'acqua e forte vento. E' stupito da quanto sta accadendo? '...Meteo. Fino a giovedì rischio forti temporali, ma con zone soleggiate. SITUAZIONE. Da qualche giorno è presente una saccatura di bassa pressione tra Mediterraneo centrale ed Eur ...Meteo Roma - 15/07/2021 11:22 - Da qualche giorno è presente una saccatura di bassa pressione tra Mediterraneo centrale ed Europa centrale, responsabile di tempo spesso ...