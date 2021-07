Tempesta d'amore, anticipazioni dal 18 al 24 luglio: Selina tra la vita e la morte (Di giovedì 15 luglio 2021) La vita di Selina Von Thalheim sarà appesa ad un filo sottilissimo a causa del piano terribile di Ariane Kalenberg di ridurla in fin di vita per costringere Christoph a cederle le sue quote del Fürstenhof. Le anticipazioni di Tempesta d'amore dal 18 al 24 luglio, infatti, verteranno su questa intricata ed avvincente storyline che subirà una svolta drammatica. Selina inizierà a stare davvero molto male a causa del veleno che la dark lady ha inserito nella sua cipria e, nonostante un controllo da Michael, non le verrà diagnosticato niente di rilevante. Il ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 15 luglio 2021) LadiVon Thalheim sarà appesa ad un filo sottilissimo a causa del piano terribile di Ariane Kalenberg di ridurla in fin diper costringere Christoph a cederle le sue quote del Fürstenhof. Ledid'dal 18 al 24, infatti, verteranno su questa intricata ed avvincente storyline che subirà una svolta drammatica.inizierà a stare davvero molto male a causa del veleno che la dark lady ha inserito nella sua cipria e, nonostante un controllo da Michael, non le verrà diagnosticato niente di rilevante. Il ...

