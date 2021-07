Tempesta d'amore, anticipazioni 15 luglio: il ritorno di André (Di giovedì 15 luglio 2021) Al Fürstenhof ci sarà grande fermento per il ritorno inaspettato di André, come spiegano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, giovedì 15 luglio. Di recente, Robert e Werner hanno discusso proprio a proposito di Konopka visto che lo chef ha deciso di assumere un collega in cucina essendo lui e Hildegard in forte affanno e suo padre gli ha risposto di non essere d'accordo confidando nel ritorno del fratello. Poco dopo, André è davvero ricomparso insieme a Lentjie, la donna che lo ha soccorso e salvato quando è caduto nel fiume tempo prima e con cui ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 15 luglio 2021) Al Fürstenhof ci sarà grande fermento per ilinaspettato di, come spiegano ledid'di oggi, giovedì 15. Di recente, Robert e Werner hanno discusso proprio a proposito di Konopka visto che lo chef ha deciso di assumere un collega in cucina essendo lui e Hildegard in forte affanno e suo padre gli ha risposto di non essere d'accordo confidando neldel fratello. Poco dopo,è davvero ricomparso insieme a Lentjie, la donna che lo ha soccorso e salvato quando è caduto nel fiume tempo prima e con cui ...

