Teatro, musica. Omaggio alle donne di talento "Lungo il Tevere…Roma" si tinge di rosa

La storica kermesse "Lungo il Tevere…Roma" si tinge di rosa il 16 e 17 luglio: un viaggio nei classici partenopei e la magia dell'opera. Ingresso Gratuito Quante donne straordinarie popolano questo pianeta? La cultura dell'essere, unita a quella sana capacità di andare oltre le apparenze con lo scopo di mostrare prima di tutto il proprio talento, sarà l'essenza di un fine settimana dalle sfumature rosa per la kermesse "Lungo il Tevere…Roma", che il 16 e il 17 luglio si prepara a dare vita ad una serie di eventi ...

