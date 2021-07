Svolta nel caso Saman, parla il carabiniere: “Sappiamo che è qui” (Di giovedì 15 luglio 2021) Gli inquirenti sono vicinissimi a trovare il corpo di Saman Abbas. A rivelarlo è uno dei carabinieri che si occupano del caso della ragazza scomparsa. Saman Abbas, parla il carabiniere (Adobe Stock e Twitter)Gli inquirenti sono convinti che la 19enne scomparsa a Novellara, nella notte tra il 19 e il 30 aprile scorso, si trovi nei pressi delle campagne della Bassa Reggiana. Le forze dell’ordine credono che lo zia della ragazza l’abbia uccisa e nascosto il corpo in questa zona. Infatti, per 67 giorni, circa cinquecento carabinieri e numerose unità cinofile hanno battuto la zona nei minimi ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 luglio 2021) Gli inquirenti sono vicinissimi a trovare il corpo diAbbas. A rivelarlo è uno dei carabinieri che si occupano deldella ragazza scomparsa.Abbas,il(Adobe Stock e Twitter)Gli inquirenti sono convinti che la 19enne scomparsa a Novellara, nella notte tra il 19 e il 30 aprile scorso, si trovi nei pressi delle campagne della Bassa Reggiana. Le forze dell’ordine credono che lo zia della ragazza l’abbia uccisa e nascosto il corpo in questa zona. Infatti, per 67 giorni, circa cinquecento carabinieri e numerose unità cinofile hanno battuto la zona nei minimi ...

Ultime Notizie dalla rete : Svolta nel Labomar acquisisce la maggioranza del Gruppo Welcare Fulvia Lazzarotto , Founder e AD delle Società del Gruppo Welcare: "Questa operazione rappresenta una svolta importante nel nostro percorso aziendale e ci proietta definitivamente verso una nuova ...

COLDIRETTI PUGLIA, BOOM PASTA DA GRANI ANTICHI ...alla svolta green e salutista dei consumatori con l'emergenza Covid. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti Puglia, sulla base dei dati di Consorzi Agrari d'Italia e Sis, società leader nel ...

La svolta del governo: Green Pass esteso sul modello Macron o vaccini obbligatori la Repubblica

NEL 2020 QUASI 480MILA TON DI RAEE RECUPERATE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO Nel corso del 2020 gli impianti di trattamento hanno avviato al recupero quasi 480mila tonnellate dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). È quanto emerge dal Rapporto Gestion ...

