Svolta della Chiesa sulle cure per l’omosessualità: il Vaticano condanna le terapie riparative (Di giovedì 15 luglio 2021) Nei giorni in cui in Italia si sta discutendo il Ddl Zan, viene riportata la notizia di un passo indietro della Chiesa nei confronti delle cosiddette terapie riparative per l’omosessualità. La Congregazione Vaticana per il Clero spagnola ha ufficialmente preso le distanze da un’associazione e invitato le vittime di queste pratiche a sporgere denuncia. cure per gli omosessuali, la Chiesa dice no alle terapie di conversione Dura risposta della Chiesa nei confronti delle terapie per gli omosessuali. A ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Nei giorni in cui in Italia si sta discutendo il Ddl Zan, viene riportata la notizia di un passo indietronei confronti delle cosiddetteper. La Congregazione Vaticana per il Clero spagnola ha ufficialmente preso le distanze da un’associazione e invitato le vittime di queste pratiche a sporgere denuncia.per gli omosessuali, ladice no alledi conversione Dura rispostanei confronti delleper gli omosessuali. A ...

zaiapresidente : ?? 'Serve una svolta, contiamo i ricoverati e non i contagiati. Ai ragazzi test gratis'. @Corriere della Sera, 14 lu… - IlContiAndrea : Grande festa azzurra, ieri sera all'Hotel Parco dei Principi di Roma dove, terminata la sfilata per le vie della Ca… - elenabonetti : A Genova al 50° Convegno di @GIConfindustria ho detto che con la riforma della giustizia approvata in Cdm l'Italia… - Medeaserra1 : Dian Fossey. Zoologa statunitense Dedicò gran parte della sua vita all'osservazione e allo studio dei rari gorilla… - euronewsit : Schiacciati da un'economia a pezzi, delusi dalla politica, gli iraniani hanno mostrato scarso interesse per le elez… -