Sudafrica | rivolte e saccheggi dopo l’arresto dell’ex presidente Zuma | il governo richiama i riservisti per la prima volta da decenni

Il governo del Sudafrica intende schierare 25.000 soldati per porre fine ai ai disordini scoppiati dopo l'arresto dell'ex presidente Jacob Zuma la settimana scorsa, che finora hanno causato la morte di 72 persone. Si tratta di dieci volte il numero di truppe schierate a inizio settimana per assistere la polizia, già raddoppiate ieri da 2.500 a 5.000, e la prima volta dalla fine dell'apartheid nel 1994 che il governo ha richiamato i riservisti. Le proteste hanno portato a ...

