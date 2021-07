Steven Spielberg, nuove aggiunte al cast del film ispirato alla sua vita: ecco di chi si tratta (Di giovedì 15 luglio 2021) Tre giovani attori si aggiungono al cast del film liberamente ispirato alla vita del regista Steven Spielberg: scopriamo di chi si tratta. Continua ad ampliarsi il cast del film liberamente ispirato all'infanzia di Steven Spielberg, che vede ora l'ingresso di tre giovani star del cinema nel ruolo di alcuni dei compagni di classe del protagonista ai tempi del liceo. Si tratta di Chloe East (Generation, Liv e Maddie), Oakes Fegley (Il drago invisibile, Il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 luglio 2021) Tre giovani attori si aggiungono aldelliberamentedel regista: scopriamo di chi si. Continua ad ampliarsi ildelliberamenteall'infanzia di, che vede ora l'ingresso di tre giovani star del cinema nel ruolo di alcuni dei compagni di classe del protagonista ai tempi del liceo. Sidi Chloe East (Generation, Liv e Maddie), Oakes Fegley (Il drago invisibile, Il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Steven Spielberg, nuove aggiunte al cast del film ispirato alla sua vita: ecco di chi si tratta… - ckck102016 : RT @ProfCampagna: #ChampionsMovieLeague - 10/16 Nuova sfida ad eliminazione diretta: - ?? per far passare 'Schindler's List', Steven Spiel… - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: #ChampionsMovieLeague - 10/16 Nuova sfida ad eliminazione diretta: - ?? per far passare 'Schindler's List', Steven Spiel… - mauver79 : RT @ProfCampagna: #ChampionsMovieLeague - 10/16 Nuova sfida ad eliminazione diretta: - ?? per far passare 'Schindler's List', Steven Spiel… - Inviaggio65 : RT @ProfCampagna: #ChampionsMovieLeague - 10/16 Nuova sfida ad eliminazione diretta: - ?? per far passare 'Schindler's List', Steven Spiel… -