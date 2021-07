Steam Deck annunciato! Prezzo | specifiche | video e finestra di lancio del ' rivale' di Switch

(Di giovedì 15 luglio 2021)è un nuovo dispositivo di gioco portatile di Valve che fondamentalmente sembra e funziona esattamente come un Nintendo. Non solo, ma Valve ha condiviso tanti dettagli a riguardo, sia sulle suetecniche che ile ladi. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale, l'APU AMD Van Gogh che alimentaè un chip molto entry-level che offre maggiori prestazioni rispetto all'originale Sony PlayStation 4. L'APU AMD Van Gogh presenta la CPU Zen 2 e l'architettura GPU RDNA 2. A detta di ...

Data di uscita didebutterà sul mercato nel mese di dicembre 2021, giusto il tempo di finire nella lista dei regali nerd di Natal e, al prezzo di 419 euro . La console ...I rumor emersi a fine maggio si sono rivelati fondati: Valve stava veramente lavorando ad una console portatile, e oggi l'ha svelata al mondo. Si chiama, è una macchina ibrida e lancia la sfida a Nintendo Switch , che proprio la settimana scorsa è stata aggiornata con la presentazione del nuovo modello OLED (senza però nessun upgrade sotto ...Abbiamo formato una partnership con AMD per creare l’APU personalizzata di Steam Deck, ottimizzata per il gaming su dispositivi portatili. Si tratta di un potentissimo processore Zen2 + RDNA2, in ...Oggi, infatti, abbiamo potuto assistere all’annuncio di Steam Deck, una nuova handheld collegata alla libreria Steam dei giocatori e dal design che richiama quello di Nintendo Switch. In altre parole, ...