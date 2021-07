Starzplay ora disponibile in Italia su Mediaset Infinity

(Di giovedì 15 luglio 2021) Attraverso, gli abbonatiavranno accesso a contenuti esclusivi in contemporanea con gli Stati Uniti, oltre a film e serie di successo. STARZ ha annunciato che, il suo servizio di streaming premium internazionale, è orasuin- l'unica piattaformana che offre la visione gratuita del meglio dei programmie una selezione di contenuti on-demand di alta qualità - a 4,99€/mese.: in arrivo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Starzplay ora

Corriere dello Sport.it

... non è del resto un caso che gran parte delle aggiunte siain comune tra i due servizi. L'... A seguire tutti i canali con la relativa offerta e i prezzi dell'abbonamento:: serie TV e film ...fa La serie TV thriller Dr. Death di Peacock arriverà in Italia il 12 settembre esclusivamente sul servizio di streaming premium internazionale. Adattamento del popolare podcast ...Attraverso Mediaset Infinity, gli abbonati Starzplay avranno accesso a contenuti esclusivi in contemporanea con gli Stati Uniti, oltre a film e serie di successo. STARZ ha annunciato che STARZPLAY, il ...L'offerta della piattaforma si arricchisce con i contenuti di Starzplay, Moonbug Kids, Crime+Investigation Play, History Play, Blaze Play e Midnight Factory ...