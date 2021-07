Sport in lutto. Davide, 18 anni, trovato morto a casa dalla mamma: “Cosa è successo il giorno prima” (Di giovedì 15 luglio 2021) Una tragedia incredibile ha scosso il mondo dello Sport. Una giovane promessa è morta a soli 18 anni. Era figlio d’arte. A trovarlo privo di conoscenza è stata la madre, che ha fatto una scoperta drammatica, che nessun genitore vorrebbe mai fare nel corso di tutta la sua vita. Il ragazzo non si era alzato dal letto e la donna non aveva sentito alcun rumore provenire dal figlio e per questa ragione ha deciso di andare in camera per chiamarlo. Ma ecco che ha visto una scena agghiacciante. Il 18enne era infatti riverso per terra, nei pressi del suo letto, ed era ormai deceduto. Un dolore straziante per la donna, che non ha potuto fare nulla per salvare ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Una tragedia incredibile ha scosso il mondo dello. Una giovane promessa è morta a soli 18. Era figlio d’arte. A trovarlo privo di conoscenza è stata la madre, che ha fatto una scoperta drammatica, che nessun genitore vorrebbe mai fare nel corso di tutta la sua vita. Il ragazzo non si era alzato dal letto e la donna non aveva sentito alcun rumore provenire dal figlio e per questa ragione ha deciso di andare in camera per chiamarlo. Ma ecco che ha visto una scena agghiacciante. Il 18enne era infatti riverso per terra, nei pressi del suo letto, ed era ormai deceduto. Un dolore straziante per la donna, che non ha potuto fare nulla per salvare ...

Advertising

Sport_Fair : Un lutto tremendo sconvolge il mondo dello #scialpino italiano Addio a Federico #Collini, fatale un incidente strad… - zazoomblog : Lutto nello sport: una tragedia per la Nazionale Italiana - #Lutto #nello #sport: #tragedia - neveitaliasport : RT @neveitalia: Lo sci trentino in lutto: Federico Collini, campione regionale di slalom, è scomparso in un incidente stradale #fisalpine #… - neveitalia : Lo sci trentino in lutto: Federico Collini, campione regionale di slalom, è scomparso in un incidente stradale… - MaurizioCarrar8 : RT @rej_panta: Lutto nello sport -