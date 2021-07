(Di giovedì 15 luglio 2021) Il calciomercato delpassa per le cessioni, illustri e non illustri. Dare fiato al bilancio è il primo obiettivo di De Laurentiis che interrogato sulla questione è stato molto chiaro: può partire chiunque. Un profilo dare è Adam, il calciatore è presente a Dimaro e verràto da. Nel mentre il, pensa alla formula per cedere il franco-algerino, tornato dal prestito al Crotone ed in scadenza nel 2022. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, lo scenario più probabile per il classe '97 è la partenza ed ilchiede un ...

Advertising

gilnar76 : Spalletti valuta Ounas, resta possibile la cessione: il #Napoli ha pronto la richiesta #Forzanapoli #Napolicalcio… - sscalcionapoli1 : CdM – Ounas in scadenza: Spalletti lo valuta ma verrà ceduto, la cifra richiesta - CalcioNapoli24 : - tuttonapoli : Ounas in scadenza: Spalletti lo valuta ma verrà ceduto, la cifra richiesta - Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: Repubblica – Chi sarà il vice-Di Lorenzo? Spalletti valuta due soluzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti valuta

SpazioNapoli

CALCIOMERCATO LAZIO: SHAQIRI PIACE, IL LIVERPOOL LO... Il nome sicuramente in primo piano in questo momento per il calciomercato Lazio è senza ... Calciomercato Napoli/chiama Insigne, ...Calciomercato Napoli - Rientra dall'avventura al Crotone anche Ounas che ha il contratto in scadenza nel 2022 .lo valuterà ma lo scenario più probabile per l'algerino è la cessione magari con una formula particolare che contempli le esigenze di tutte le parti. Il Napoli chiede 12 milioni per l'...Al “Konami Training Center” si è parlato di futuro, con la duplice alternativa per Lorenzo Insigne. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, affondo Insigne: addio dopo Euro 2020, il colp ...Come per Insigne, dubbi sul rinnovo anche per il difensore Koulibaly con un'importante valutazione di mercato che allontana le più interessate. Soprattutto dalla Premier League ...