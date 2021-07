Spagna, le aperture dei quotidiani sportivi (Di giovedì 15 luglio 2021) Ecco l’apertura delle principali testate spagnole di oggi, dedicate al rinnovo di Messi con il Barcellona: AS: “Messi cinque anni ancora” Mundo Deportivo: “Messi 5 anni” Sport: “Messi 2026” Marca: “Lo scambio de La Liga” e “Messi principio di accordo” Foto: Twitter AS, Marca, Mundo Deportivo e Sport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Ecco l’apertura delle principali testate spagnole di oggi, dedicate al rinnovo di Messi con il Barcellona: AS: “Messi cinque anni ancora” Mundo Deportivo: “Messi 5 anni” Sport: “Messi 2026” Marca: “Lo scambio de La Liga” e “Messi principio di accordo” Foto: Twitter AS, Marca, Mundo Deportivo e Sport L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

