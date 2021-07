Spagna | la Corte costituzionale boccia il lockdown della scorsa primavera | ' Fu incostituzionale'

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ilimposto dal governo innellaera in: lo ha stabilito laspagnola, ritenendo non appropriato lo strumento giuridico utilizzato all'...

Il lockdown imposto dal governo in Spagna nella primavera scorsa era incostituzionale: lo ha stabilito la Corte costituzionale spagnola, ritenendo non appropriato lo strumento giuridico utilizzato all'epoca dall'esecutivo. La sentenza potrebbe avere come conseguenza la revoca di multe o altre sanzioni imposte a coloro che si trovavano fuori di casa senza un valido motivo. Lo ha affermato la ministra della Difesa, Margarita Robles, nel corso di un'intervista all'emittente radiofonica "Cadena Ser", nel commentare la sentenza di ieri della Corte costituzionale secondo la quale il lockdown era incostituzionale.