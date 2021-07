Sospesi 177 operatori sanitari per aver rifiutato il vaccino anti covid (Di giovedì 15 luglio 2021) Sospesi 177 operatori sanitar i (di cui 46 infermieri) a Pordenone , per non aver adempiuto all'obbligo di vaccinazione contro il covid - 19. 'Si è provveduto - spiega l'Azienda sanitaria Friuli ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021)177sanitar i (di cui 46 infermieri) a Pordenone , per nonadempiuto all'obbligo di vaccinazione contro il- 19. 'Si è provveduto - spiega l'Aziendaa Friuli ...

