Sospesa al Senato la discussione generale sul ddl Zan. Se ne riparla martedì 20 luglio. Zan: "Inaccettabile togliere l'identità di genere"

È stata sospesa al Senato la discussione generale sul ddl Zan contro l'omotransfobia. Il dibattito riprenderà martedì 20 luglio, alle 16.30. A comunicarlo è stato il presidente di turno, Ignazio La Russa. Il termine per gli emendamenti al provvedimento è stato fissato, dunque, a mezzogiorno di martedì 20 luglio. In quell'occasione, leggendo i testi, si capirà la strategia sia dei leghisti che dei renziani, e se – come accusano da giorni dem e M5s – si è davvero saldato un asse tra 'i due Matteo'. Il Pd continua a tenere il punto: nessuna modifica al testo.

