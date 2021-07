Sogno Azzurro, le reazioni della Nazionale al malore di Eriksen: Barella in lacrime (VIDEO) (Di giovedì 15 luglio 2021) Durante Sogno Azzurro su Rai Uno viene mostrato anche il momento estremamente toccante in cui la Nazionale, impegnata nel corso del ritiro a guardare il match tra Danimarca e Finlandia all’indomani del suo esordio a Euro 2020, si accorge che qualcosa non andava con Christian Eriksen, protagonista del malore e dell’arresto cardiaco. I giocatori sono visibilmente scossi e col fiato sospeso, non regge alla situazione Nicolò Barella, compagno del danese all’Inter, che scoppia in lacrime. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Durantesu Rai Uno viene mostrato anche il momento estremamente toccante in cui la, impegnata nel corso del ritiro a guardare il match tra Danimarca e Finlandia all’indomani del suo esordio a Euro 2020, si accorge che qualcosa non andava con Christian, protagonista dele dell’arresto cardiaco. I giocatori sono visibilmente scossi e col fiato sospeso, non regge alla situazione Nicolò, compagno del danese all’Inter, che scoppia in. In alto il. SportFace.

