“Sogno Azzurro | la strada per Wembley” | la Rai celebra il successo dell’Italia

(Di giovedì 15 luglio 2021) La Rail’Italia a pochi giorni dalla vittoria dell’Europeo A pochissimi giorni dalla finale di Euro 2020 arriva il film inedito che racconta, attraverso immagini mai viste, come l’Italia è diventata Campione D’Europa. “, laper”, un progetto della Direzione Sviluppo Nuovi Formati, che andrà in onda questa sera alle 20.30 su Rai1. Un docu-film che ripercorre la cavalcata vittoriosa degli Azzurri di Mancini, dalla partita d’esordio fino alla finale contro l’Inghilterra. Una troupe ha vissuto per un mese insieme agli Azzurri, per portare gli spettatori dentro la vita dei ...

Advertising

robymancio : Riviviamo tutti insieme la magia del Sogno Azzurro. Appuntamento giovedì su @RaiUno alle 20:30 ?????? - Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ?? Giovedì 15 luglio in onda su #Rai1 “?????????? ??????????????, ???? ???????????? ?????? ??????????????” #Nazionale… - Raiofficialnews : Le vigilie e i sogni, le notti di festa e gli allenamenti, i sorrisi e le lacrime…fino alla vittoria. ????… - Chris__Palombo : RT @robymancio: Riviviamo tutti insieme la magia del Sogno Azzurro. Appuntamento giovedì su @RaiUno alle 20:30 ?????? - 361_magazine : La #Rai celebra l'Italia e la vittoria degli #azzurri -

Ultime Notizie dalla rete : Sogno Azzurro

"Fa strano vedere mio fratello in, ogni tanto ci penso: in famiglia rimaniamo come siamo ...Buone notizie per l'Italia e il tennis: a Tokyo2020 ci sara' anche Martina Trevisan. La 27enne fiorentina vivra' il "" a Cinque Cerchi grazie ad alcune defezioni, che le hanno fatto scalare il ranking olimpico e l'Entry List. ...A pochissimi giorni dalla finale di Euro 2020 arriva il film inedito che racconta, attraverso immagini mai viste, come l’Italia ...Indossare la maglia azzurra è il sogno per ogni calciatore a prescindere se si è poi convocati per i Mondiali o gli Europei, se si alzano le coppe o meno.