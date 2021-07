Sogno Azzurro – La strada per Wembley: il docu-film su Rai 1 (Di giovedì 15 luglio 2021) . Anticipazioni Questa sera, giovedì 15 luglio 2021, su Rai 1 dalle 20.30 va in onda il docu-film Sogno Azzurro – La strada per Wembley. A pochissimi giorni dalla finale di Euro 2020 arriva il film inedito che racconta, attraverso immagini mai viste, come l’Italia è diventata Campione d’Europa. Un docu-film che ripercorre la cavalcata vittoriosa degli Azzurri di Mancini, dalla partita d’esordio fino alla finale contro l’Inghilterra. Una troupe ha vissuto per un mese insieme agli Azzurri, per portare gli spettatori dentro la vita dei ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 luglio 2021) . Anticipazioni Questa sera, giovedì 15 luglio 2021, su Rai 1 dalle 20.30 va in onda il– Laper. A pochissimi giorni dalla finale di Euro 2020 arriva ilinedito che racconta, attraverso immagini mai viste, come l’Italia è diventata Campione d’Europa. Unche ripercorre la cavalcata vittoriosa degli Azzurri di Mancini, dalla partita d’esordio fino alla finale contro l’Inghilterra. Una troupe ha vissuto per un mese insieme agli Azzurri, per portare gli spettatori dentro la vita dei ...

