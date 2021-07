Sogno Azzurro, i retroscena della finale: la tensione di Vialli e Mancini durante i rigori (VIDEO) (Di giovedì 15 luglio 2021) In onda su Rai Uno “Sogno Azzurro”, con tutti i retroscena della finale Italia-Inghilterra. Uno dei momenti più toccanti è quello della tensione vissuta da una telecamera nascosta a bordocampo con il tecnico Roberto Mancini e soprattutto Gianluca Vialli tesissimi durante la lotteria dal dischetto. In particolare, Vialli è molto scaramantico e non guarda i penalty, reagendo con gioia una volta capito che la Nazionale aveva vinto. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) In onda su Rai Uno “”, con tutti iItalia-Inghilterra. Uno dei momenti più toccanti è quellovissuta da una telecamera nascosta a bordocampo con il tecnico Robertoe soprattutto Gianlucatesissimila lotteria dal dischetto. In particolare,è molto scaramantico e non guarda i penalty, reagendo con gioia una volta capito che la Nazionale aveva vinto. In alto il. SportFace.

