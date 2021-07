Softbank e il fondo Tiger investono nella fintech Revolut L' app vale 33 miliardi come UniCredit | Banco | Bper e Mps

Advertising

CarloSantaroni : RT @amicidiisraele: Mentre la SoftBank, che ha tra i maggiori azionisti il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita, apre uf… - amicidiisraele : Mentre la SoftBank, che ha tra i maggiori azionisti il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita, apr… -

Ultime Notizie dalla rete : Softbank fondo

Borsa Italiana

Per la banca online - spiega un comunicato - questa operazione consente l'ingresso nel proprio capitale del colosso giapponesee deldi investimento americano Tiger.A poche settimane dal termine del suo incarico, l'ex direttore del Mossad Yossi Cohen è stato infatti nominato capo della nascitura sezione israeliana di, il grandedi investimenti ...Ancora un finanziameno importante per Revolut, la neo-bank fondata a Londra: la società che propone una ... Il round di finanziamento porta a bordo due nuovi investitori, SoftBank Vision Fund 2 ...Revolut ha raccolto 800 milioni di dollari grazie a un finanziamento di Serie E al quale hanno contribuito SoftBank e Tiger Global Management. Utilizzerà l'investimento per continuare a costruire la p ...