Socios tra Inter e Argentina: siglato un nuovo accordo. I dettagli (Di giovedì 15 luglio 2021) Socios dovrebbe essere il main sponsor dell’Inter. Nel frattempo, raggiunge un accordo con il campionato argentino L’Inter è alla ricerca di un nuovo sponsor. Dopo una lunga storia con Pirelli, il main sponsor che figurerà sulle divise dell’Inter dovrebbe essere la piattaforma Socios.com In attesa di ufficializzare l’accordo, l’azienda ha reso noto l’accordo con la lega di calcio Argentina per sponsorizzare la Primera Division. Dalla stagione 2021/22, la massima lega Argentina prenderà il nome ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021)dovrebbe essere il main sponsor dell’. Nel frattempo, raggiunge uncon il campionato argentino L’è alla ricerca di unsponsor. Dopo una lunga storia con Pirelli, il main sponsor che figurerà sulle divise dell’dovrebbe essere la piattaforma.com In attesa di ufficializzare l’, l’azienda ha reso noto l’con la lega di calcioper sponsorizzare la Primera Division. Dalla stagione 2021/22, la massima legaprenderà il nome ...

elliott_il : @Ceruzinho Per diventare Milan non hai il brand (dopo 4 anni di UCL non avere Socios che paga un miseria) o i dirig… - infoitsport : Inter, tra Socios e sponsor in arrivo 30 milioni: i dettagli - CaptainEIton : RT @51m0_: Tra vuota e socios è meglio vuota comunque - 51m0_ : Tra vuota e socios è meglio vuota comunque - Jack_Walen : @MTibete @AslanNerazzurro @NonConoscoVG Pirelli non c'entra nulla secondo me, ma credo che Socios e lo sponsor di m… -