SIT acquisisce da Emerson Electric la product line NGA

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – SIT ha sottoscritto un accordo vincolante con la società statunitensefinalizzato all’acquisizione dellaa di prodotto delle valvole elettroniche per gas storage water heaters (scaldabagni ad accumulo a gas). Lo annuncia la multinazionale con sede a Padova, in una nota, a 6 mesi dall’acquisizione estera di Janz che ha consentito al gruppo guidato da Federico de’ Stefani l’ingresso nel mercato internazionale dei contatori per l’acqua. “L’acquisizione dellaa di prodotti NGA daci permette di accelerare la crescita negli USA dove SIT è ...

" L'acquisizione della linea di prodotti NGA da Emerson Electric ci permette di accelerare la crescita negli USA dove SIT è già leader nel mercato dei caminetti a gas e nelle caldaie residenziali", ...
(Teleborsa) - SIT ha sottoscritto un accordo vincolante con la società statunitense Emerson Electric finalizzato all'acquisizione della linea di prodotto delle valvole elettroniche per gas ...
L'acquisizione permette di accelerare la crescita negli Usa dove Sit è già leader nel mercato dei caminetti a gas e nelle caldaie residenziali ...