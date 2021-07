Sindaco Imperia: “Il Beatrice tra le barche storiche di ‘Vele d’epoca'” (Di giovedì 15 luglio 2021) La storica barca a vela “Beatrice”, donata al Comune di Imperia dall’imprenditrice Diana Bracco, parteciperà alla 22esima edizione di “Le Vele d’epoca di Imperia”, il più tradizionale raduno italiano di vele d’epoca nato nel 1986 e diventato un appuntamento fondamentale delle regate classiche nel Mediterraneo. Dopo lo stop del 2020 dovuto alla pandemia, la competizione ritorna nelle acque imperiesi dal 2 al 5 settembre 2021. La partecipazione della storica imbarcazione del 1963 è stata annunciata dal Sindaco di Imperia Claudio Scajola, durante la cerimonia della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) La storica barca a vela “”, donata al Comune didall’imprenditrice Diana Bracco, parteciperà alla 22esima edizione di “Le Veledi”, il più tradizionale raduno italiano di velenato nel 1986 e diventato un appuntamento fondamentale delle regate classiche nel Mediterraneo. Dopo lo stop del 2020 dovuto alla pandemia, la competizione ritorna nelle acque imperiesi dal 2 al 5 settembre 2021. La partecipazione della storica imbarcazione del 1963 è stata annunciata daldiClaudio Scajola, durante la cerimonia della ...

Advertising

fisco24_info : Sindaco Imperia: 'Il Beatrice tra le barche storiche di 'Vele d'epoca'': La storica barca a vela “Beatrice”, donata… - italiaserait : Sindaco Imperia: “Il Beatrice tra le barche storiche di ‘Vele d’epoca'” - imperianews_it : Imperia, il monito del sindaco Scajola: 'Non amo gli obblighi, ma i vaccinati non siano i 'fessi' e chi decide di n… - oggicronacaim : Depuratore di Imperia, nuova diffida del sindaco Scajola a Rivieracqua: “Intervenire immediatamente e attestare il… - AnsaLiguria : provincia di Imperia in festa, molti ubriachi. Anche sindaco Scajola in piazza col Tricolore #ANSA -