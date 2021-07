Sileri: 'No Green Pass alla francese, contagi ancora bassi. Utile per viaggi e grandi eventi'. Gelmini: 'Troviamo una via italiana' (Di giovedì 15 luglio 2021) "No al Green Pass alla francese ora che i contagi sono ancora bassi, è da valutare in prospettiva per i grandi eventi se le ospedalizzazioni aumenteranno". Con queste parole Pierpaolo Sileri, ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 15 luglio 2021) "No alora che isono, è da valutare in prospettiva per ise le ospedalizzazioni aumenteranno". Con queste parole Pierpaolo, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Nove positivi su volo da Malta, intero aereo in quarantena (anche passeggeri con green pass) #covid… - SkyTG24 : Fare subito come ha fatto la #Francia, applicando 'sul serio' il #Greenpass, e niente quarantena per chi ha ricevut… - SkyTG24 : Covid, Sileri: “Dobbiamo seguire l’esempio della Francia con il Green Pass” - TelevideoRai101 : Sileri: Green Pass per assembramenti - lustroma : RT @GiovaQuez: Sileri oggi a Radio Cusano Campus: 'No al Green Pass alla francese, i contagi sono ancora bassi, è da valutare in prospettiv… -